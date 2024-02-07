الرئاسة الفلسطينية تعرب عن تقديرها للموقف السعودي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن شكرها وتقديرها الكبير لموقف المملكة العربية السعودية “القوي والواضح” الذي عبر عنه البيان السعودي الذي صدر اليوم الأربعاء الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن “الرئيس محمود عباس يثمن عاليا الموقف السعودي الصلب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وجهودهما الحثيثة الساعية لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني في البيان ب”المواقف السعودية التاريخية الأصيلة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وأكدت الرئاسة ثقتها بهذا الدعم السعودي الراسخ والصلب في هذه الظروف الخطرة التي تمر بها المنطقة والعالم الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت ببيان في وقت سابق اليوم موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية مشددة “أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي المحتل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.