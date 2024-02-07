مدير عام جمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون

“الهلال الأحمر الكويتي” توجه أربع شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن

7 فبراير، 2024
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توجيه أربع شاحنات بحمولة 100 طن من المساعدات والمواد الإغاثية وسيارة إسعاف إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء قي اليمن.

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار توجيهات القيادة السامية في الدولة لتقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن هذه الدفعة من المساعدات الإنسانية ستتم بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على أن يتم توزيعها في عدد من المحافظات اليمنية فيما سيتم تسليم سيارة الإسعاف إلى وزارة الصحة اليمنية.

وذكر أن هذه المساعدات هي تجسيد لحرص الكويت على تخفيف معاناة النازحين في اليمن وتحسين ظروفهم المعيشية مؤكدا استمرار الجمعية في حملاتها الإغاثية للأشقاء في اليمن وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل بشكل حثيث ومباشر على إيصال المساعدات الأساسية عبر حملاتها المتواصلة لإغاثة الشعب اليمني وتلبية احتياجاتهم الضرورية وإرسالها للمستفيدين عبر قنوات التواصل مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى داخل اليمن.

المصدر
كونا
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7 فبراير، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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