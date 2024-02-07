الجامعة العربية تدين تصريح الرئيس الأرجنتيني اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاربعاء إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خطة لنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس مؤكدا أن هذا الإجراء إن تم “سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يشدد على أن جميع إجراءات الكيان الإسرائيلي المحتل في القدس باطلة ويجب إلغاؤها كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس.

وقال البيان إن الإجماع الدولي ثابت في شأن عدم الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة القدس التي يتعين تحديد مستقبلها في سياق مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا يمكن بأي حال إملاء وضعيتها أو تغيير مكانتها القانونية أو السياسية على نحو يستبق نتائج المفاوضات.

ونقل البيان رفض الأمين العام للجامعة العربية الكامل لموقف الرئيس الأرجنتيني الذي يمثل انحرافا غير مرحب به عن سياسة بلاده التقليدية المتوازنة حيال القضية الفلسطينية وتأكيده أن هذا النهج يعكس تماهيا مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخا من مواقف دول الجنوب التي تدافع عن الحق الفلسطيني وتعلي من قيمة القانون الدولي.