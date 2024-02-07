د. بدر الهاشل رئيساً لمجموعة إدارة المخاطر في بوبيان

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولى الدكتور بدر سعد جاسم الهاشل منصب رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان ضمن سياسته المتواصلة نحو تمكين كفاءاته الوطنية لتولي المناصب القيادية في البنك خلال السنوات الاخيرة .

ومن خلال منصبه كرئيساً لمجموعة إدارة المخاطر، سوف يتولى الهاشل مسؤولية تحديد المخاطر المالية والتشغيلية وتقييمها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر مما يضمن الشفافية والتواصل المباشر على جميع المستويات بجانب الإشراف على تطوير وتنفيذ إطار قوي وسليم لإدارة المخاطر في بوبيان، بما يتماشى مع استراتيجية البنك والمتطلبات التنظيمية.

قد عمل الهاشل مع بنك بوبيان منذ عام 2019 محملاً بخبرات وسنوات عديدة تصل إلى ما يُقارب 20 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب المرموقة في العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من بينها أستاذ مشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العالوم الإدارية جامعة الكويت، بالإضافة إلى مستشار في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم و مستشار لإدارة المخاطر في أحد البنوك المحلية و عضوية في مجالس ادارات عدة شركات.

ويُعد د. الهاشل من الكفاءات المصرفية المتميزة، وقد اكتسب خبرة عملية متميزة منذ التخرج وحصوله على درجة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم الإدارية من جامعة الكويت، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في تخصص التمويل، بجانب حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص التمويل من جامعة إنديانا وله العديد من الأبحاث المنشورة في كبرى المجلات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في الأبحاث.

وقد حصل الهاشل على العديد من الدورات التدريبية القيادية بالإضافة إلى البرامج التدريبية في تخصص التمويل والاستثمار في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، وآخرها برنامج الإدارة الاستراتيجية في القطاع المصرفي في INSEAD (المعهد الأوربي لإدارة الأعمال) في عام 2022.