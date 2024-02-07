الأرصاد الجوية: الطقس معتدل إلى دافئ نهارا وبارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء وغدا الخميس وعطلة نهاية الأسبوع معتدلا إلى دافئ نهارا وباردا ليلا مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا السبت ليلا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي اليوم وغدا وبعد غد مع تشكل الضباب الجمعة ليلا ويضعف المرتفع الجوي تدريجيا ما يسمح بتقدم منخفض جوي صباح السبت قادما من الجنوب الغربي يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الخميس يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد الجمعة أفاد القراوي بأنه يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس الجمعة ليلا يكون باردا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وحول الطقس نهار السبت المقبل قال القراوي إنه يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.