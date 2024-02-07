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سوريا تعلن مقتل وإصابة مدنيين في عدوان للاحتلال على حمص

7 فبراير، 2024
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أعلنت السلطات السورية اليوم الاربعاء مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان بالصواريخ للاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول انه “في حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف أن العدوان أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر
وكالات
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7 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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