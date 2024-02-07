سمو أمير البلاد وسلطان عمان يترأسان جلسة المباحثات الرسمية في قصر العلم بمسقط

سمو أمير البلاد يصل إلى ولاية الدقم العمانية ليشمل سموه وأخوه سلطان عمان الشقيقة برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

7 فبراير، 2024
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بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى ولاية الدقم بسلطنة عمان الشقيقة وذلك ليشمل سموه رعاه الله وأخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية).

وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه رعاه الله صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وصاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ومعالي وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

هذا وعند توجه الموكب المقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة إلى (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) للرعاية السامية ولحضور حفل الافتتاح اصطف على جانبي الطريق عدد من المواطنين والأطفال ترحيبا بقدوم سموه رعاه الله.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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7 فبراير، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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