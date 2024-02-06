مجلس الوزراء السعودي يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء متانة العلاقات الأخوية بين المملكة ودولة الكويت والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة.

وذكر وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ان مجلس الوزراء أكد في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل وذلك بعد زيارة سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة الثلاثاء الماضي.

وأضاف الدوسري أن المجلس أطلع أيضا على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من ضمنها موافقة المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفويض وزير الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاق المشار إليه.

وأشار إلى أن المجلس وافق أيضا على تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا للتعاون في مجال التعدين.

وتابع أن المجلس فوض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال تصنيع الأدوية الحيوية والخلوية والجينية.

كما فوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.