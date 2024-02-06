منظمات أممية وإنسانية تناشد زيادة التمويل لسوريا بعد عام على الزلزال

منظمات أممية وإنسانية تناشد زيادة التمويل لسوريا بعد عام على الزلزال

طالبت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية الثلاثاء المجتمع الدولي والدول المانحة بزيادة التمويل المخصص لسوريا، بعد مرور عام على زلزال ضربها وتركيا المجاورة فاقم احتياجات السكان وعمّق معاناتهم.

واستفاقت مناطق واسعة في شمال سوريا وجنوب شرق تركيا المجاورة فجر السادس من شباط/فبراير 2023 على وقع زلزال مدمّر أودى بحياة نحو ستين ألف شخص في البلدين، بينهم ستة آلاف على الأقل في سوريا، ما فاقم مأساة سكان أضنتهم سنوات الحرب الطويلة.

وأورد مسؤولون في الأمم المتحدة في بيان مشترك “أدى الزلزال إلى تفاقم الوضع الإنساني أكثر، وبغض النظر عن الأضرار التي تقدّر بمليارات الدولارات، فإن الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الكارثة لا تحصى”.

وقال المنسّق المقم للأمم المتحدة آدم عبد المولى والمنسق الإقلمي للشؤون الإنسانة للأزمة السورة مهنّد هادي “حتاج 16,7 ملون شخص إلى المساعدة الإنسانة، وأتي ذا الرقم الصادم على خلفة توقعات التمول القاتمة والصراعات المحتدمة في جمع أنحاء العالم. لا بد من تغر ذا الساق”.

وأضافا “ناك حاجة إلى المزد حث أنه وبحلول ناة عام 2023 لم تم توفر سوى 36 في المائة من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية”.

وتسبب الزلزال بدمار مرافق خدمية وطبية خصوصاً في شمال غرب البلاد، المنطقة المحاذية لتركيا مركز الزلزال.

وأشار رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا توماس باليفيه إلى “ضعف نظام الرعاية الصحية الناجم عن نقص تمويل المرافق الطبية ومحدودية الخدمات”. وقال “جاء الزلزال ليدمّر 55 مرفقًا للرعاية الصحية ما تسبب بتعطل عملها بنسب كبيرة”، مؤكداً أن الاستثمار في تحسين الظروف المعيشية لسكان شمال غرب سوريا “أمر ضروري”.

وبحسب الأمم المتحدة، تدمّرت منازل أكثر من 265 ألف شخص في شمال غرب سوريا جراء الكارثة. ولم يعد 43 ألفاً إلى منازلهم بعد وغالبيتهم يقيمون حالياً في مراكز إيواء.

ونبّهت لجنة الانقاذ الدولية في بيان من أن “الاحتياجات الإنسانية الكارثية وسط مشهد مزقه بالفعل صراع طويل الأمد يهدد بأن تصبح سوريا أزمة منسية”.

ومع عجز في التمويل لخطة الاستجابة الانسانية بنسبة 62 في المئة، رجّحت اللجنة أن “يتفاقم الوضع مع توقع المزيد من خفض المساعدات طيلة عام 2024”.

وقالت مديرة اللجنة في سوريا تانيا إيفانز “نحث المجتمع الدولي على عدم نسيان سوريا… نحن بحاجة إلى تجديد الالتزام بشأن سوريا من قبل جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وتمويل طويل الأمد وكاف لدعم الملايين الذين يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء”.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد وبات غالبية السكان تحت خط الفقر. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.