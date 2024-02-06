قطر تلقت رداً “إيجابياً” من حماس بشأن صفقة الرهائن

أعلنت قطر الثلاثاء أنها تسلّمت رداً “إيجابياً” من حركة حماس بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن الرهائن مقابل وقف لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيناقشه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الكيان المحتل الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن في العاصمة الدوحة “تلقينا رداً من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي”.

وقال آل ثاني الذي شارك قبل أسبوع في محادثات في باريس مع الكيان الصهيوني ومصر ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي إيه” عندما صيغ اقتراح الهدنة، إنه “متفائل” لكنه رفض مناقشة ردّ حماس بالتفصيل نظراً إلى “الظروف الحساسة”.

وأكدت حركة حماس من جهتها، أنها سلّمت ردها على المقترح إلى مصر وقطر.

وقال بلينكن الذي يقوم بجولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إنه سيناقش الاقتراح الأربعاء في الكيان المحتل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضغوطاً من المتشددين ضد التنازلات المتوقعة لصالح حماس.

وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحافي إنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه”.

وأضاف أن الاتفاق “يوفر احتمالية هدوء ممتد، وخروج الرهائن، والمزيد من المساعدات. من الواضح أن هذا سيكون مفيداً للجميع، وأعتقد أن هذا يوفر أفضل طريق للمضي قدماً”.