اختيار الكويت مقررا للجنة جائزة الطبيب العربي

اختارت لجنة جائزة الطبيب العربي اليوم الثلاثاء دولة الكويت مقررا للجنة بموافقة 13 دولة عضو في اللجنة المختصة بتكريم الرواد العرب في المجال الصحي.

جاء ذلك في اجتماع للجنة جائزة الطبيب العربي عقد قي مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول ال13 الأعضاء في اللجنة ومن بينهم دولة الكويت.

وقالت مدير العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة رحاب الوطيان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة إن اختيار الكويت مقررا للجنة يأتي تقديرا لدورها البناء في دعم الطبيب العربي وحضورها المتميز في الفعاليات المتعلقة بالعمل الصحي على المستوى العربي.

وأضافت الدكتورة الوطيان أن لجنة جائزة الطبيب العربي اعتمدت في اجتماعها الذي عقد على مدار يومين سلسلة من القرارات والتعديلات من أهمها تعديلات على لائحة الجائزة من شأنها توسيع نطاق الجائزة وتعميمها لتشمل مجالات طبية اوسع.

وأوضحت أن التعديلات شملت تحديد آليات الترشح للجائزه ومعايير وشروط التقدم لها بالاضافة الى تعريف بالمواضيع التي ستمنح الجائزة في ضوئها للفائزين.

وأكدت أن ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجائزة دعوا إلى تنويع مجالات منح الجائزه لتشمل التميز والريادة والاثر المهني الطبي والحوكمة الرشيدة وكذلك ادارة وجودة النظم الصحيه.

وكانت اللجنة اختتمت أعمال اجتماعها باصدار عدد من التوصيات والتعديلات على الجائزة وأحالتها إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحه العرب الذي سيقوم بدوره بإدراجها على جدول الاجتماع المقبل لوزراء الصحه العرب المقرر في مايو المقبل.