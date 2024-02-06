كأس آسيا: الأردن يصعق كوريا الجنوبية ويبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخه

بلغ الاردن المباراة النهائية لكأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه الصاعق على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء على استاد أحمد بن علي.

وسجل يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) الهدفين.

ويلتقي الاردن في المباراة النهائية المقررة السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة الاربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وايران على استاد الثمامة.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد ان تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.