سمو أمير البلاد وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة بقصر العلم في مسقط

تبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بقصر العلم مساء اليوم الأوسمة حيث قلد جلالة السلطان سموه حفظه الله وسام (آل سعيد) والذي يعد من ارفع الأوسمة العمانية تقديرا من جلالته لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واعتزازا بعمق أواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

سلطان هيثم بن طارق يقلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسام (آل سعيد) أحد أرفع الأوسمة العمانية تقديرا من جلالته لأخيه سمو الأمير

في حين قلد سموه رعاه الله أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة (قلادة مبارك الكبير) تقديرا لجلالته وما يبذله من إنجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها الشقيق من أجل إستقرار وأمن وتقدم السلطنة وتعزيز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيدا وحرصا على تقوية روابط الإخاء بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

مو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يقلد جلالة السلطان هيثم بن طارق (قلادة مبارك الكبير) تقديرا لجلالته وما يبذله من إنجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها الشقيق