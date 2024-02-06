الرئيس المصري يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسوية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة في قطاع غزة واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وأشار السيسي خلال اللقاء إلى ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة لقيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على هذا الصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي ان بلينكن أكد من جانبه استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

وأشار الوزير الأمريكي إلى حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة.

وركز اللقاء بحسب المتحدث على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.