الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

بوتين وأردوغان سيبحثان خلال زيارة الرئيس الروسي الحرب في أوكرانيا واتفاق حبوب البحر الأسود

6 فبراير، 2024
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان الحرب في أوكرانيا ومبادرة حبوب البحر الأسود خلال زيارة الرئيس الروسي لأنقرة.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي في فاليتا أن تركيا تعمل مع أوكرانيا وروسيا لإحياء المبادرة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وأنقرة للسماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، بعد انسحاب موسكو من الاتفاق في يوليو تموز 2023.

وقال مسؤول تركي لرويترز الأسبوع الماضي إن بوتين سيزور تركيا في 12 فبراير شباط.

المصدر
رويترز
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6 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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