بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.35 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 35ر20 نقطة ليبلغ مستوى 94ر7261 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر291 مليون سهم عبر 15656 صفقة نقدية بقيمة 3ر75 مليون دينار (نحو 6ر229 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 62ر26 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5970 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 7ر143 مليون سهم عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر26 مليون دينار (نحو 9ر79 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 77ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7951 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 2ر148 مليون سهم عبر 8670 صفقة بقيمة 49 مليون دينار (نحو 4ر149 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 75ر27 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5929 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 16ر81 مليون سهم عبر 3517 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(بترولية) و(آبار) و(تسهيلات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(بيتك) و(كويتية) و(استثمارات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(الإماراتية) و(الأولى) و(أصول) الأكثر انخفاضا.