الأردن وهولندا يلقيان مساعدات إنسانية على غزة

أعلن الجيش الأردني الثلاثاء أن الأردن وهولندا ألقتا مساعدات إنسانية واغاثية على قطاع غزة حيث يفتقر 2،4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والحاجايات الأساسية بعد أربعة أشهر من الحرب.

وقال بيان صدر عن الجيش “استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء الاثنين إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع سي- 130 على محيط المستشفى الميداني الأردني” في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن المساعدات تشمل “مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام جي بي أس”.

وهي ثامن عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني ولمحاصرين داخل كنيسة في غزة.

وشاركت فرنسا مع الأردن في الخامس من كانون الثاني/يناير بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

وقال الاحتلال في السابق إن عمليات الإنزال تتمّ بـ”التنسيق” معه.