الأونروا: 100 ألف فلسطيني ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود منذ بدء الحرب على غزة

الأونروا: 100 ألف فلسطيني ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود منذ بدء الحرب على غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الإثنين أنه منذ بدء الحرب على غزة استشهد وجرح وأصبح في عداد المفقودين نحو 100 ألف فلسطيني.

وقال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني خلال تقرير رسمي أصدرته الوكالة الأممية إنه “خلال أربعة أشهر من الحرب في غزة قتل أو جرح أو أصبح في عداد المفقودين نحو 100 ألف شخص”.

وأضاف لازاريني أن هذه الأرقام تمثل ما يقارب 5 في المئة من السكان في حين تم تسجيل نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن أسرهم بسبب الحرب.

وأشار إلى أن أكثر من 80 في المئة من السكان نزح خلال الحرب ومعظمهم نزح عدة مرات ما تسبب في “المعاناة والبؤس والظلم”.

وأكد أن وقف إطلاق النار تأخر كثيرا مشددا على الحاجة إلى مسار مختلف من أجل الناس في غزة وفي الكيان الإسرائيلي المحتل وفي المنطقة وخارجها.

ووفقا لتقرير الأونروا فإنه منذ بدء الحرب قتل جيش الاحتلال 152 شخصا من موظفيها ولا يزال هناك ما بين 150 إلى 155 منشأة تابعة لها تؤوي النازحين وتعاني الملاجئ من الاكتظاظ الشديد.

وأفادت بأن 7ر1 مليون شخص نازح يحتمون في ملاجئ الطوارئ (ملاجئ الأونروا والملاجئ العامة) أو المواقع غير الرسمية وأخرى بالقرب من ملاجئ الأونروا ومواقع التوزيع وداخل المجتمعات المضيفة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد طالب في وقت سابق من اليوم مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة موضحا أن “الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس ورغم قرار محكمة العدل الدولية فإن وتيرة القتل والتجويع لم تتوقف وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح حوالي 100 ألف معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث بلغ عدد ضحايا العدوان على القطاع المحاصر 27365 شهيدا و66630 مصابا بحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات الصحية في غزة.