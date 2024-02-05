الكويتية للاغاثة: تجهيز 77 شاحنة مساعدات انسانية تمهيدا لانطلاقها الى غزة

أعلنت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الإثنين تجهيز قافلة إغاثية مكونة من 77 شاحنة محملة ب 1500 طن من المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الاساسية لتقديمها الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر (رفح).

وقال نائب المدير العام للجمعية والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “وفد (الكويتية للإغاثة) أشرف على تجهيز القافلة الإغاثية وتحميلها بمواد الاغاثة وهي عبارة عن 22 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية و20 شاحنة محملة بمياه صالحة للشرب و20 شاحنة محملة بالبطانيات والفرش ولوازم الايواء بالاضافة الى 15 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والادوية الضرورية”.

وأضاف أن وفد الجمعية أشرف كذلك على توديع القوافل الإغاثية الانسانية المقدمة الى الفلسطينيين من اهالي غزة وانطلاقها من مقر جمعية (دار الأورمان) باتجاه معبر (رفح) البري على الحدود مع قطاع غزة مؤكدا انطلاقها نحو المعبر بعد غد الاربعاء.

وأوضح الثويني أن القافلة الإغاثية الحالية تأتي ضمن تعهدات (جمعية العون المباشر الخيرية والأمانة العامة للأوقاف وشركة ماي فاتورة والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة الكويتي) لحملة (فزعة لفلسطين) التي أطلقتها الجمعية الكويتية للاغاثة بالتعاون مع أكثر من 28 جهة حكومية ومؤسسة أهلية وجمعية خيرية كويتية بأكتوبر الماضي عقب اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة.

من جهته أشاد المدير العام لجمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان في تصريح مماثل ل(كونا) بالدور الانساني الاغاثي الذي تقوم به دولة الكويت لدعم الفلسطينين في قطاع غزة لمواجهة هجمات الاحتلال الاسرائيلي الشرسة على المدنيين من أهالي القطاع .

وبين ان الدعم الانساني المقدم من دولة الكويت يأتي استكمالا لدعم غزة من هيئة الاغاثة الكويتية من خلال 77 شاحنة محملة بأكثر من 1500 طن متوجهة الى قطاع غزة.

وقال شعبان أن المساعدات تشمل على كل المتطلبات التي يحتاجها اهالي غزة من مياه ومواد غذائية وأغطية وأدوية موضحا أنه يتم تقديم تلك المساعدات المستكملة عن طريق جمعيتي الهلال الأحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني.

وذكر ان “دور الاخوة في دولة الكويت وجمعياتها وهيئة الاغاثة الكويتية له كل الاحترام والتقدير” مضيفا أن “الكويت لها اليد الكبرى في ادخال المساعدات الانسانية الى اهالي غزة”.

وأوضح شعبان أن “دولة الكويت ومنذ اليوم الأول في الأزمة كانت معنا قلبا وقالبا” لافتا إلى حرص دولة الكويت على وصول المساعدات حيث ان الكويتيين يحضرون بأنفسهم لتعبئة المواد الاغاثية حتى تحمل على الناقلات وتتحرك الى معبر (رفح) عبر العريش لايصالها الى الجانب الفلسطيني من المعبر.

وكانت الجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية (دار الأورمان) الخيرية المصرية وقعتا عقدا تنفيذيا بقيمة 500 ألف دولار في نوفمبر الماضي تقضي بنوده التزام (دار الأورمان) بتجهيز المساعدات والمواد الإغاثية المتضمنة (مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وأغطية الشتاء) وإرسالها إلى أهالي غزة عبر معبر رفع البري.