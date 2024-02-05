الأردن والإمارات تؤكدان ضرورة تكثيف العمل لإيقاف إطلاق النار في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين ضرورة تكثيف العمل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ودائم.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله مع الشيخ محمد الذي وصل الى العاصمة عمان في زيارة رسمية وعقد جلسة مباحثات في إطار التنسيق المستمر والجهود المبذولة لإيقاف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن “الجانبان حذرا من تداعيات استمرار الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية” مجددين التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

وذكر البيان أن الجانبين شددا على أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد العاهل الأردني وفق البيان ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وأشاد الملك عبدالله بجهود الإمارات بقيادة الشيخ محمد في دعم قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المتواصلة والسعي لإيقاف إطلاق النار.