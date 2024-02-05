وضع الاعلام في الشوارع الرئيسية والداخلية

بلدية الكويت: رفع 3880 علما استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال والتحرير

5 فبراير، 2024
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين عن الانتهاء من تزيين الجسور والطرق الرئيسية بأعلام الدولة ورفعها على سواريها استعدادا للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الـ63 ويوم التحرير الـ33.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد السندان في بيان صحفي عن تركيب 183 إعلانا وطنيا بالمناسبة على الطريق في كافة المحافظات وتزيين الميادين والجسور والشوارع الرئيسية بـ3880 علما للدولة واستبدال الأعلام القديمة بجديدة.

وأضاف السندان أنه تمت إزالة 250 سارية متهالكة على مدى العشرة أيام الماضية تحضيرا لاحتفال البلاد بالأعياد الوطنية والتي تشهد إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.

ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الأجهزة الرقابية بالبلدية والمحافظة على نظافة الشوارع والمنشآت العامة والأماكن التي ستشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات للحد من السلوكيات الخاطئة.

المصدر
كونا
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5 فبراير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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