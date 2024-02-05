وزارة التجارة والصناعة

“التجارة” تنفي اختراق موقعها الإلكتروني وتؤكد ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق “سهل”

5 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

نفت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين خبرا متداولا بشأن اختراق بعض مواقعها الإلكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين مؤكدة أن هذا الخبر “غير صحيح بتاتا”.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن ما تعرض له البعض كان عمليات تسمى “التصيد الاحتيالي” من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها خدمات الشكاوى التجارية والرقابة وحماية المستهلك ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.

وأكدت ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق (سهل) الحكومي للتواصل معها مشيدة بالدور السباق لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجهودهما المشتركة معها في التصدي لهذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.

المصدر
كونا
الوسوم
5 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس الوزراء يستقبل رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية

5 فبراير، 2024

بلدية الكويت: رفع 3880 علما استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال والتحرير

5 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يتوجه غدا إلى سلطنة عمان في زيارة دولة

5 فبراير، 2024

وزير التجارة يلغي اشتراط تقديم الشركات اعتماد توقيع مصدق من “غرفة التجارة” إلى “الجمارك” ويستبدلها بتوقيع وزارة الشؤون أو القوى العاملة

4 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى