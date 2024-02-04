الدوري الإسباني: أتلتيكو يقتنص تعادلاً قاتلاً من ريال

اقتنص أتلتيكو مدريد تعادلاً بطعم الفوز من غريمه التقليدي ريال مدريد 1-1 بعدما سجّل هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم على ملعب سانتياغو برنبايو.

وبقي ريال في الصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي سقط ايضا في فخ التعادل امام ريال سوسييداد في هذه المرحلة و8 عن برشلونة الثالث، فيما تراجع أتلتيكو الى المركز الرابع بـ 48 نقطة متخلفاً بنقطتين عن النادي الكاتالوني الفائز السبت على ألافيس 3-1.

ومنح براهيم دياس الذي شارك أساسيًا بخلاف التوقعات هدف التقدم لريال (20) قبل ان يعادل ماركوس لورينتي النتيجة لاتلتيكو (90+3).

وكان أتلتيكو قد ألحق الهزيمة الوحيدة بريال في “ليغا” في أيلول/سبتمبر الماضي عندما اسقطه على أرضه 3-1 في المرحلة السادسة، ما اعتبر صفعة قوية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مذاك، انتفض ريال محققا سلسلة من 21 مباراة من دون خسارة، إلا انها توقفت مرة جديدة أمام “لوس روخيبلانكوس” بخسارته 2-4 بعد التمديد في ثمن نهائي كأس الملك في 16 كانون الثاني/يناير.

كان هذا الفوز بمثابة ثأر من الخسارة قبل أسبوعين أمام النادي الملكي 3-5 بعد التمديد في نصف نهائي الكأس السوبر في الرياض التي عاد وتُوج ريال بلقبها بفوز ساحق على برشلونة 4-1.

من جهة أخرى، تعادل ريال بيتيس على ارضه امام خيتافي 1-1.

افتتح الانكليزي مايسون غرينوود النتيجة لخيتافي (8 من ركلة جزاء) قبل ان يعادل إيسكو لبيتيس بالطريقة نفسها (35).

وفشل بيتيس في التقدم الى المركز السابع والتساوي مع سوسييداد السادس، حيث بات في رصيده 35 نقطة بفارق الاهداف خلف فالنسيا السابع ونقطتين عن سوسييداد السادس.

من جهته، يحتل خيتافي المركز العاشر بـ 30 نقطة.

وحقّق سلتا فيغو فوزًا ثمينا خارج الديار على حساب أوساسونا 3-0.

وعزّز سلتا فيغو مسعاه للهروب من منطقة الخطر واصبح في رصيده 20 نقطة في المركز الخامس عشر، اما اوساسونا فتجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين سلتا فيغو بفوزه الى الثلاثي النروجي يورغن ستراند لارسن (24) والاميركي لوكا دل لا توريه (25) واليوناني أناستازيوس دوفيكاس (90).

كما تعادل فياريال وضيفه قادش من دون اهداف.

وبات في رصيد فياريال 24 نقطة في المركز الرابع عشر، اما قادش فبقي في منطقة الخطر برصيد 17 نقطة.