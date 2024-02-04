عباس يطالب غوتيريش بتكثيف المساعي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

عباس يطالب غوتيريش بتكثيف المساعي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد) الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتكثيف المساعي الأممية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة أن عباس حمل وينسلاند رسالة شفهية للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا فيها على ضرورة مواصلة جهوده الشخصية وتكثيف مساعيه الأممية من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وعدم اقتطاع أي شبر من أرضه.

وشدد عباس على ضرورة “ضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأشاد عباس بتعيين سيغريد كاخ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق المساعدات وإعادة الإعمار في قطاع غزة، معربا عن أمله بأن تتكلل جهودها بالنجاح بما يضمن وصول المساعدات لجميع مناطق قطاع غزة وبدء التحضير لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأشار عباس في رسالته، إلى أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد.

وشدد على أهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبها حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم من وقوع كارثة إنسانية في مستشفى الأمل التابع لديها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة جراء حصارها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين.

وقالت الجمعية في بيان إن “مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل المحاصر بعد 14 يوما على التوالي بسبب نفاد مخزون الطعام للنازحين”.

وأضاف البيان أن “كمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى”.

وتابع أن “بعض المستهلكات الطبية والأدوية وصلت إلى الرصيد الصفري ومجموعة كبيرة شحت كأدوية الأمراض المزمنة”.

وأشار إلى “انعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة كالحليب وحفاضات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة”.

وتابع أنه “لليوم الخامس على التوالي تفشل جميع محاولات التنسيق لتأمين تحويل مرضى وجرحى من المستشفى لتلقي العلاج خارج المستشفى وفشل تأمين الأكسجين الخاص بغرف العناية المركزة والعمليات”.

وأفاد البيان بأن المستشفى “لاتزال تتعرض إلى إطلاق رصاص كثيف وتمركز الآليات في جميع اتجاهاتها وتمنع حركة سيارات الإسعاف والاطقم الطبية والنازحين من الدخول والخروج الى المستشفى”.

في هذه الأثناء أفادت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان أن عددا من الفلسطينيين قتلوا جراء شن الطائرات الحربية الصهيونية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت المصادر لوكالة أنباء (شينخوا) أن الغارات تركزت في مدن غزة ودير البلح وسط القطاع وخانيونس جنوبه.