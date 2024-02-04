الإعلام: ضرورة إصدار شركات الانتاج الفني للتراخيص الخاصة بالحفلات بمناسبة الأعياد الوطنية

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي ضرورة إصدار شركات الإنتاج الفني للتراخيص الخاصة بالحفلات بمناسبة الأعياد الوطنية لشهر فبراير 2024 وذلك من خلال لجنة تنظيم وترخيص الحفلات الغنائية والموسيقية بالوزارة.

وأوضح السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أنه حسب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة فإنه “لا يجوز إقامة الحفلات الفنية العامة إلا للجهات المرخص لها بذلك والمسجلة رسميا في وزارة الاعلام وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية واستكمالها لكافة الإجراءات وتقديمها لجميع المستندات”.

وشدد على وجوب التقيد في الحفلات الفنية العامة بالقواعد المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة إذ تقدم الوزارة كافة التسهيلات للاجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الحفلات والفعاليات المعتمدة من قبل لجنة الإحتفالات الوطنية وشركات الإنتاج المرخصة مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم في حال مخالفة القانون.