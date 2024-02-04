وزارة الداخلية مستمرة في اخذ البصمة البيومترية للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان وزارة الداخلية مستمرة في اخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.

مبينة أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم الى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي:

مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء(للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون ) ، و قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، ومجمع الأفنيوز، ومجمع 360 ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.

وتوضح الى انه يسمح للمسافرين المغادرة من دولة الكويت دون الحاجة الى اخذ البصمة ويتم اخذها عند العودة، مشيرة الى انه تم اخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ26 الفا و238 قادما خلال شهر يناير 2024.