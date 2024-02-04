بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 03ر44 نقطة ليبلغ مستوى 28ر7194 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر254 مليون سهم عبر 12525 صفقة نقدية بقيمة 4ر58 مليون دينار (نحو 12ر178 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 49ر22 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5949 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 5ر86 مليون سهم عبر 5665 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار (نحو 6ر36 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر53 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7865 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة من خلال تداول 7ر167 مليون سهم عبر 6860 صفقة بقيمة 3ر46 مليون دينار (نحو 2ر141 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 07ر34 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5890 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 58ر0 في المئة من خلال تداول 3ر63 مليون سهم عبر 3557 صفقة نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو 4ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (مينا) و(إيفا فنادق) و(يونيكاب) و(أرجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أرزان) و(بيتك) و(أعيان) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(منازل) و(أعيان) و(قابضة م ك) الأكثر انخفاضا.