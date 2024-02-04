الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

هيئة الاتصالات تدعو مشتركي شركات الاتصالات لتحديث بياناتهم لضمان استمرار الخدمات

4 فبراير، 2024
0 30 أقل من دقيقة

دعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد مشتركي الاتصالات المتنقلة والثابتة إلى تحديث بياناتهم لضمان استمرارية حصولهم على الخدمات من الشركات.

وقال مدير إدارة شؤون المنافسة والمشغلين بالتكليف في الهيئة خالد القروي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ‏لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات تلزم جميع المرخص لهم بحث عملائهم على تحديث البيانات والمعلومات الشخصية المنتهية صلاحيتها والمسجلة لدى الشركات.

وأضاف القروي أن خطوة التحديث تهدف إلى ضمان استمرار الخدمة المقدمة للمشتركين للحد من عمليات النصب والاحتيال لافتا إلى أن تحديث البيانات يكون عن طريق اتباع الإجراءات المذكورة في القنوات الرسمية لشركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية فقط.

وأشار إلى أهمية اطلاع الجمهور على لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة المنشورة على موقع الهيئة واتباع هذه الخطوات تفاديا لعمليات الاحتيال.

المصدر
كونا
الوسوم
4 فبراير، 2024
0 30 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجموعة البنك الدولي: مستعدون لتقديم أفضل الخبرات التنموية والاستشارات اللازمة لدعم رؤية “كويت 2035”

4 فبراير، 2024

وزير الدفاع يشارك في أعمال الإجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض

3 فبراير، 2024

الإطفاء: السيطرة على حريق 4 مخازن في منطقة الصليبية

3 فبراير، 2024

وزارة العدل: إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال 2023

3 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى