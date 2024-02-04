أسعار الذهب تستقر عند 2039 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

استقرت أسعار الذهب عند مستوى 2039 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

وقال تقرير صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب لم يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية حول الوظائف الأمريكية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 353 ألف وظيفة جديدة في يناير الماضي أي اكثر من الزيادة البالغة 333 ألف وظيفة في ديسمبر 2023.

وأضاف التقرير أن عملية خلق الوظائف في الاقتصاد الأمريكي فاقت تقديرات السوق بزيادة قدرها 180 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 7ر3 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة عند 8ر3 بالمئة مؤكدا أن زيادة التوظيف تعني ارتفاع الثقة بالاقتصاد الأمريكي بالتالي تقليل الاستثمار في الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وأشار إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة والتي تقيس الطلب في السوق كشفت أن عام 2023 شهد طلبا قياسيا للذهب بلغ 4899 طنا مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية حول العالم والنشاط في أسواق موازية للبورصات العالمية.

وأوضح أن العوامل الرئيسية الكامنة وراء زيادة الطلب على الذهب هي الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية بعد الارتفاعات المستمرة منذ سنتين ونصف السنة والمخاوف من وجود ركود في الاقتصاد الأمريكي علاوة على زيادة التوترات الجيوسياسية في أماكن عدة من العالم لاسيما الحرب المستمرة في أوكرانيا والحرب الصهيونية على قطاع غزة وما تبعه من عمليات عسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبين أن أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر (تسليم أبريل المقبل) بلغت 2055 دولارا للأونصة ما يعني استمرار الطلب خلال الفترة المقبلة مع زيادة في المشتريات من البنوك المركزية والمستثمرين على حد سواء.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 46ر20 دينار (نحو 40ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 66ر18 دينار (نحو 9ر56 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 269 دينارا (نحو 820 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.