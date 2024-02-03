وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي رئيس المخابرات التركية

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن.

وجاء في بيان صادر عن حركة حماس اليوم: “التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق له”، وفقا لوكالة “سما” الإخبارية الفلسطينية.

وأضاف البيان: “تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى”.

كما جرى التأكيد خلال اللقاء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة، وفقا للبيان.