الرئيس التركي يعلن تسليم 75 ألف منزل لمتضرري “الزلزال العنيف” خلال شهرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن حكومته ستسلم 75 ألف منزل للذين تضرروا من كارثة الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو عام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل أقيم لسحب القرعة على تسليم 7275 منزلا في ولاية هطاي بجنوبي تركيا وهي واحدة من 11 ولاية تضررت من تلك الكارثة.

وأضاف أردوغان أن الدراسات التي أجرتها الحكومة أظهرت أن عدد المستحقين للمنازل في منطقة الزلزال هم 390 ألفا وأن حفل اليوم “لتسليم 7275 منزلا لأصحاب الحقوق”.

وتابع “تدريجيا سنسلم 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليا في المنطقة إلى المستحقين كلما اكتملت أعمال البناء” وأنهم سينتهون من تسليم 75 ألف منزل في جميع أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين على أن يصل إجمالي المنازل التي تسلم بنهاية هذا العام إلى 200 ألف.

وكان الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023 بقوة 7ر7 درجات وتبعته مئات الهزات الارتدادية العنيفة قد خلف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين وأحدث دمارا هائلا في الأبنية والممتلكات.