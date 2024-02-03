قوة الإطفاء العام

الإطفاء: السيطرة على حريق 4 مخازن في منطقة الصليبية

3 فبراير، 2024
0 29 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في قوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء من مراكز الاستقلال و الصليبيخات والتحرير والإسناد سيطرت صباح اليوم السبت على حريق 4 مخازن داخل قسيمة زراعية تحتوي على أدوات صحية وأخشاب وأسفنج وفلين في منطقة الصليبية حيث باشرت الفرق بمكافحة الحريق و السيطرة عليه والحد من إنتشاره إلى المخازن المجاورة وتم إخماده دون وقوع أي إصابات تذكر .

كما كان الحريق بقيادة مباشرة من رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد .

المصدر
قوة الإطفاء
الوسوم
3 فبراير، 2024
0 29 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزارة العدل: إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال 2023

3 فبراير، 2024

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تنفذ مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة

3 فبراير، 2024

هيئة الصناعة تطلق حملة “صنع في الكويت” للترويج للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا

3 فبراير، 2024

الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 ألف حبة مؤثرات عقلية

2 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى