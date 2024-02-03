الإطفاء: السيطرة على حريق 4 مخازن في منطقة الصليبية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في قوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء من مراكز الاستقلال و الصليبيخات والتحرير والإسناد سيطرت صباح اليوم السبت على حريق 4 مخازن داخل قسيمة زراعية تحتوي على أدوات صحية وأخشاب وأسفنج وفلين في منطقة الصليبية حيث باشرت الفرق بمكافحة الحريق و السيطرة عليه والحد من إنتشاره إلى المخازن المجاورة وتم إخماده دون وقوع أي إصابات تذكر .

كما كان الحريق بقيادة مباشرة من رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد .