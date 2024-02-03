لاعبو المنتخب الياباني يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: إيران تهزم اليابان 2-1 في الوقت القاتل وتبلغ نصف النهائي

3 فبراير، 2024
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بلغت إيران نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، عندما قلبت تأخرها أمام اليابان، حاملة اللقب أربع مرات قياسية، إلى فوز في الوقت القاتل 2-1، السبت على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وسجّل محمد محبّي (55) وعلي رضا جهانبخش (90+6 من ركلة جزاء) هدفي إيران وهيديماسا موريتا (28) لليابان، ليضرب “تيم ملّي”، المتوّج ثلاث مرات بين 1968 و1976، موعداً مع الأربعاء المقبل مع الفائز بين قطر المضيفة وأوزبكستان التي تقام لاحقاً على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية.

المصدر
أ ف ب
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3 فبراير، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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