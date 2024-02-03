وزارة العدل: إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال 2023

كشفت وزارة العدل الكويتية عن إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2023 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية بالإنابة عبدالله الحمود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن وزارة العدل أصدرت 888 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و502 وثيقة طلاق و56 وثيقة مراجعة زوجية لهذه الفئة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأضاف الحمود أن (العدل) أصدرت 241 وثيقة حصر وراثة و92 وثيقة القسام الشرعي للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بهذه الفئة بلغ 12946 وثيقة مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والجهاز المركزي لتقديم كافة الخدمات للمقيمين بصورة غير قانونية وتسهيل إجراءات استخراج الوثائق لهم.

وأكد حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها لكل المستفيدين لافتا إلى أن مكتب الاتصال والمتابعة بمكتب وكيل الوزارة يتلقى كل الشكاوى والاستفسارات من المراجعين حال وجود ما يستدعي ذلك.