العراق سيستدعي القائم بالأعمال الأميركي في بغداد احتجاجا على الضربات

العراق سيستدعي القائم بالأعمال الأميركي في بغداد احتجاجا على الضربات

اعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت انها سوف تستدعي القائم باعمال السفارة الأميركية في بغداد احتجاجاً على الضربات التي نفذتها واشنطن ليل الجمعة السبت على مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران بغرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الخارجية “ستقوم باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر لعدم تواجد السفيرة الأميركية، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأميركي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم”.