البرلمان العربي: استمرار خطة دعم فلسطين وتحركات وقف العدوان على غزة

البرلمان العربي: استمرار خطة دعم فلسطين وتحركات وقف العدوان على غزة

أكد البرلمان العربي اليوم السبت استمراره في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على كل المستويات وفي جميع المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وذكر البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء رئيسه عادل العسومي مع مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد العسومي على مواصلة تحركات البرلمان العربي مع كافة البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

من جانبه ثمن السفير العكلوك جهود البرلمان العربي والدور الذي يقوم به لنصرة شعب فلسطين وأهل غزة.