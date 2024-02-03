هيئة الصناعة تطلق حملة “صنع في الكويت” للترويج للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا

هيئة الصناعة تطلق حملة “صنع في الكويت” للترويج للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا

أعلنت الهيئة العامة للصناعة اليوم السبت أنها ستطلق غدا حملة تحت شعار (صنع في الكويت) بهدف تقديم توعوية ارشادية ترويجية شاملة للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا.

وقال مدير عام هيئة الصناعة بالتكليف محمد العدواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة التي تستمر حتى 22 فبراير الجاري تهدف أيضا إلى تنمية الحس الوطني تجاه المنتج المحلي ورفع مستوى الترويج والتسويق لكافة المنتجات الوطنية بمختلف قطاعاتها سواء الغذائية او الكهربائية أو الصناعية.

وأضاف العدواني أن الحملة ستعمل على تعريف الجمهور بأهمية وجودة المنتجات الصناعية الوطنية إضافة إلى تشجيعه على شراء احتياجاته من الصناعات المحلية لما تتمتع به من جودة عالية ومطابقة لأعلى المعايير المعتمدة.

وذكر أن الهيئة اختارت ثلاثة مواقع لإقامة المعارض الترويجية للمنتجات والسلع الوطنية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين ومنها مجمع (آفينيوز) في الفترة من 4 فبراير وحتى 8 فبراير ومجمع (العاصمة) من 11 فبراير وحتى 14 فبراير.

وأشار إلى التعاون مع وزارة التربية من خلال تواجد الهيئة من 5 فبراير وحتى 22 فبراير في أكثر من 30 مدرسة بمختلف المحافظات والمراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأوضح أنه سيتخلل ذلك عرض تقديمي لترويج الحملة وتغطية اهدافها لإيصالها للفئة المستهدفة مضيفا أنه بمناسبة هذه الفعالية سيتم توزيع هدايا وعينات من المنتجات الوطنية بغرض إضافة خبرة التجربة ونقلها للآخرين.

وأكد أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للصناعة لدولة الكويت الممتدة لعام 2035 والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وأعرب عن تقديره لجهود كافة الجهات التي ساهمت في الحملة ومنها وزارة التربية والمجمعات التجارية والمصانع الكويتية والعاملون بالهيئة لإظهارها بالصورة التي ترتقي بالصناعة الكويتية.