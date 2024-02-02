رئيس وزراء كندا: نبحث فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين “متطرفين” في الضفة الغربية، وذلك غداة الإجراء الأمريكي بحق أربعة رجال صهاينة متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وأضاف للصحفيين في واترلو بأونتاريو “نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

واحتلت الكيان الصهيوني الضفة الغربية في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويريد الفلسطينيون الضفة ضمن دولتهم المستقلة، غير أن الاحتلال أنشأ فيها مستوطنات يعتبرها معظم الدول غير قانونية. ويرفض الاحتلال ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية مع الأرض.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أشد اضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتصاعدت المواجهات هناك بشدة منذ أن شنت قوات الاحتلال هجومها على غزة.

وقال ترودو “العنف في الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق ويعرض السلام والاستقرار في المنطقة والطريق نحو حل الدولتين للخطر”.