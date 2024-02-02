الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 ألف حبة مؤثرات عقلية

الداخلية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 ألف حبة مؤثرات عقلية

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط 3 اشخاص وبحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة (شبو – حشيش) و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 الف حبة مؤثرات عقلية وسلاح ناري من غير ترخيص في 3 قضايا مختلفة.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بان المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.