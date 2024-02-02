المنظمة الدولية للمعوقين تعلن أن مقرها في غزة دُمّر خلال قصف

أعلنت المنظمة الدولية للمعوقين (Handicap International) الجمعة أنّ مقرها في مدينة غزة دُمّر الأربعاء خلال قصف على القطاع، منددةً بعدم تلقيها “أي تنبيه أو تحذير”، على الرغم من إبلاغ سلطات الاحتلال بإحداثيات المبنى.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في بيان أنّ المبنى “دُمّر بالكامل”. وقالت إنه “لم يكن فيه أي من موظفي المنظمة الدولية للمعوقين، لكن ليس لدينا معلومات عن وقوع أي ضحايا آخرين محتملين في المنطقة”.

وأضافت “لم يتم توجيه أي تنبيه أو تحذير… على الرغم من أن إحداثيات المبنى أُرسلت حسب الأصول إلى نظام الإخطار الذي أنشأته الأمم المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلية لتجنّب استهداف مبانٍ إنسانية من غير قصد”.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى “ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”، فضلاً عن “توفير مساعدة إنسانية بسرعة ومن دون عوائق”.

ونقل البيان عن مدير المنظمة الدولية للمعوقين في الشرق الأوسط فيديريكو ديسي قوله “في الأشهر الأخيرة، تم تدمير مبانٍ مدنية عديدة تضم مكاتب لمنظمات غير الحكومية أو مدارس أو منازل مدنيين. وهذا دليل إضافي على أنه لا مكان آمنا للسكان في غزة”.

وقال “يجب أن يتوقف ذلك، ولهذا السبب فإن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار هو الحل الوحيد”.

ودعت المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى “وضع حد لاستخدام الأسلحة المتفجرة في غزة، لأن تأثيرها منهجي وعشوائي على المدنيين وتعوق وصول الخدمات الأساسية الى مئات الآلاف من الأشخاص”.