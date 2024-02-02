مقتل مقاتلين موالين لإيران في غارات للاحتلال قرب دمشق

قُتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل في غارة صهيونية استهدفت فجر الجمعة محيط العاصمة السورية دمشق للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري أنه “حوالى الساعة 4:20 فجر اليوم (الجمعة) شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق”.

من جهته، أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان عن مقتل “ثلاثة من الميليشيات الموالية لإيران، هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية” في الغارة التي استهدفت “مزرعة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني” في جنوب دمشق.

وأوضح المرصد السوري أنّ الموقع المستهدف يقع “على طريق عقربا-السيدة زينب”.

كذلك، “طالت الغارات موقعاً كان قد أُخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي”، حسبما أضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقُتل الإثنين ثمانية أشخاص في غارة صهيونية على قاعدة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في القطاع ذاته، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد منطقة السيدة زينب منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران. ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني مقرّات فيها، وفق المرصد.

وشنّ الكيان الصهيوني مئات الغارات الجوية على سوريا منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد عام 2011، استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، توعدت الولايات المتحدة بالرد على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بمسيّرة في الأردن قرب الحدود مع سوريا، نسبته إلى فصائل موالية لإيران.