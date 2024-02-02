صورة أرشيفية

السلطات التركية توقف 7 أشخاص بتهمة التجسس للكيان المحتل

2 فبراير، 2024
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ذكرت مصادر أمنية تركية اليوم الجمعة أن السلطات الأمنية اوقفت سبعة أشخاص بتهمة الاشتباه في بيعهم معلومات عبر محققين خاصين لجهاز استخبارات الكيان المحتل (موساد).

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن المصادر الأمنية القول “ان جهاز الاستخبارات التركية نفذ عملية نوعية ضد أشخاص متهمين بتنفيذ أنشطة تجسس لصالح (الموساد) وأوقف سبعة أشخاص”.

وأضافت المصادر أن التحقيقات رصدت تنفيذ جهاز (الموساد) أنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص والاستطلاع والتوثيق بالصور والفيديو والمراقبة ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.

وأشارت إلى أن تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول أكدت أن تسعة أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها للموساد بواسطة محققين خاصين.

وأوضحت أنه بناء على هذه التحقيقات نفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير أفضت إلى توقيف السبعة المشتبه بهم فيما تبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقا في إطار التحقيقات ذاتها.

وكانت محكمة تركية أمرت مطلع يناير الماضي بحبس 15 متهما على ذمة قضية تجسس لصالح (الموساد).

وصادرت السلطات التركية في ذات القضية 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة ومسدسا غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.

المصدر
وكالات
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2 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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