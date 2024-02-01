العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

1 فبراير، 2024
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس ضرورة التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين العزل.

ونقل الديوان الملكي الأردني في بيان عن الملك عبدالله الثاني تشديده خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل “كاف ومستدام” معربا عن تقديره لجهود كندا في تقديم المساعدات إلى القطاع.

وأكد العاهل الأردني أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة “ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي”.

وحذر من استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والذي “قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة”.

وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين مبينا أن “المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حل الصراع”.

المصدر
وكالات
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1 فبراير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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