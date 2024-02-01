مهاجم يحتجز رهائن في مصنع لشركة بروكتر أند غامبل قرب اسطنبول

احتجز مهاجم الخميس عددا غير محدد من الرهائن في مصنع تملكه شركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة قرب اسطنبول احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث إنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتحجزين في المصنع الواقع في ضاحية اسطنوبل الشرقية.

وأوضحت نقابة تمثل العمال في المصنع أن المهاجم يحتجز سبعة أشخاص كرهائن، مشيرة إلى إطلاق سراح باقي العمال.

ونشرت وكالة “دي اتش ايه” الخاصة للانباء صورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجم المزعوم وهو يحمل مسدسا ويرتدي ما بدا أنه سترة ناسفة.

ووقف الرجل قرب رسم للعلم الفلسطيني بينما كتبت عبارة “من أجل غزة” على الحائط باللون الأحمر.

وأظهرت صور من الموقع، الشرطة وهي تطوق المصنع المترامي الأطراف الذي ينتج مستحضرات تجميل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرق العمليات الخاصة والإسعاف توجهت إلى الموقع.

منذ بداية الحرب بين الاحتلال وحماس، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”، قائلا إن حركة حماس التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة، جماعة “إرهابية” هي “حركة تحرير”.

صورة المهاجم