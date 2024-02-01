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إيران تعلن بدء بناء محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 5 آلاف ميغاواط

1 فبراير، 2024
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الخميس البدء بإنشاء محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاج تبلغ خمسة آلاف ميغاواط بمحافظة (هرمزكان) جنوبي إيران.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية عن إسلامي قوله إنه بدأت اليوم العمليات التنفيذية لهذه المحطة في مدينة (سيريك) بمحافظة (هرمزكان) موضحا أنها ستشمل أربع وحدات بقدرة إنتاجية تبلغ 1250 ميغاواط لكل منها.

وأضاف إسلامي “استلمنا اليوم الأرض المخصصة للمشروع وتم البدء بالإجراءات التنفيذية وتجهيز المشروع وسيتم إنجازه في مدة تتراوح ما بين سبعة إلى تسعة أعوام وبتكلفة تقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي”.

يذكر أن إيران تمتلك حاليا محطة (بوشهر) النووية التي تنتج ثلاثة آلاف ميغاواط من الكهرباء سنويا وتم تشغيلها عام 2013 بالتعاون مع روسيا.

المصدر
وكالات
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1 فبراير، 2024
0 8 أقل من دقيقة

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