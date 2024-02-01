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الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير

1 فبراير، 2024
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب بين حركة حماس والاحتلال مع حلول نهاية شباط/فبراير الجاري.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس “إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط/فبراير”.

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام الاحتلال لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر
أ ف ب
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1 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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