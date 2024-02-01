فريق الكويت للطائرات الورقية يشارك في مهرجان قطر للطائرات الورقية 2024

يشارك فريق الكويت للطائرات الورقية بعشرات الطائرات الهوائية ضمن مهرجان قطر للطائرات الورقية 2024 الذي انطلق الأسبوع الماضي ويستمر لغاية السبت المقبل في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الفريق عمر بوحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الطائرات الورقية التي تم إطلاقها تتسم بطابع الوطنية والهوية الكويتية من خلال عرض ألوان علم الكويت وعلم ما قبل الاستقلال اضافة لطائرة صممت بطريقة تدمج التراث الشعبي الكويتي القديم بالحديث.

وعن الطائرات المشاركة في الاحتفال ذكر بوحمد أن أشكال الطائرات مستوحاة من البيئة الكويتية والتراث الشعبي الكويتي مثل (الطنطل) و(بواق العيش) و(السعلو) لافتا إلى ان 22 دولة مشاركة في هذا المهرجان.

وأضاف ان الطائرات الهوائية هي من تصميم وتنفيذ الفريق مشيرا إلى ان تصنيعها يتم عبر مراحل من خلال صنع نموذج مصغر تجريبي للتأكد من سلامة الطائرة تليها مرحلة انتاج وتنفيذ المخطط النهائي عبر برنامج الكتروني خاص يراعى من خلاله جودة ومتانة الطائرة وتحملها للتغيرات الجوية والرياح.

يذكر ان فريق الكويت للطائرات الورقية مكون من 25 عضوا من المواطنين الهواة وله مشاركات محلية وخليجية وعالمية منذ تأسيسه عام 1995.

طائرات فريق الكويت للطائرات الورقية خلال المهرجان

طائرة على شكل بواق العيش ضمن طائرات فريق الكويت للطائرات

فريق الكويت للطائرات الورقية يطلق عددا من الطائرات