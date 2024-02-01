بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 30.07 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 30.07 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 07ر30 نقطة ليبلغ مستوى 31ر7238 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر236 مليون سهم عبر 14882 صفقة نقدية بقيمة 77 مليون دينار (نحو 8ر234 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر1 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 2ر61 مليون سهم عبر 5017 صفقة نقدية بقيمة 18ر11 مليون دينار (نحو 34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 26ر41 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7918 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 5ر175 مليون سهم عبر 8ر65 صفقة بقيمة 8ر65 مليون دينار (نحو 6ر200 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 89ر4 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5924 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 5ر42 مليون سهم عبر 2563 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 4ر24 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(سنام) و(إنجازات) و(معادن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المساكن) و(بترولية) و(الديرة) و(أصول) الأكثر انخفاضا.