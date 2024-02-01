وزارة الداخلية

الداخلية: تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية في جزيرة فيلكا ضمن الدورة التأسيسية لاجراءات والعمليات الميدانية

1 فبراير، 2024
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة ستقوم بالتدريبات الميدانية بالذخيرة الحية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2024/2/3 حتى يوم الخميس الموافق 2024/2/8 وذلك في جزيرة فيلكا ضمن الدورة التأسيسية لإجراءات والعمليات الميدانية.

وحذرت الإدارة رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال فترة إقامة التدريبات، مؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب حفاظاً على سلامة الجميع.

المصدر
وزارة الداخلية
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1 فبراير، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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