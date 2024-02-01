السفير الناجم يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصيني

السفير الناجم يقدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للرئيس الصيني

1 فبراير، 2024
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قدم سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في مراسم أقيمت بقاعة الشعب الكبرى بحضور عدد كبير من المسؤولين الصينيين.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السفير الناجم نقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للرئيس الصيني وتمنياته للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار.

وأضافت أن الرئيس الصيني نقل بدوره تحياته لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والصين في كافة المجالات.

المصدر
كونا
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1 فبراير، 2024
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